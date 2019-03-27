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/ek bilgiyle/ İstanbul'da kobra zehri operasyonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.

/ek bilgiyle/ İstanbul'da kobra zehri operasyonu 

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti. Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.

(FOTOĞRAF)

/ek bilgiyle/ İstanbul'da kobra zehri operasyonu /ek bilgiyle/ İstanbul'da kobra zehri operasyonu /ek bilgiyle/ İstanbul'da kobra zehri operasyonu

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