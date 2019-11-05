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/ek bilgiyle/ Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçılara kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

EMİNÖNÜ'nde teknede balık-ekmek satan esnafa, idare mahkemesinden kötü haber geldi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA)- EMİNÖNÜ'nde teknede balık-ekmek satan esnafa, idare mahkemesinden kötü haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı İstanbul 4. İdare Mahkemesi, "incelenmeksizin" reddetti. Mahkeme, İBB'nin balık-ekmek satan esnafa gönderdiği, sözleşme sürelerinin 1 Kasım'da dolacağı ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini içeren ihtarname ve tebligatın bir bildirim olduğunu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İBB yetkilileri, mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının bu kararla ortadan kalktığını ve tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

MAHKEMEDEN RET KARARI
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'nde balık-ekmek satan teknelerden birinin sahibi olan Arif Hikmet İlke'nin, İBB'nin kendilerini tahliye etmek istemesine karşı yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkemenin 1 Kasım 2019 tarihinde aldığı ancak taraflara yeni tebliğ edilen kararda, davanın "incelenmeksizin" reddine ilişkin 11 maddelik yasal gerekçe belirtildi. Söz konusu 11 maddelik gerekçenin 6. maddesinde şöyle denildi: "Hazırlık işlemleri idari kararı meydana getiren asıl iradenin bir parçasını oluşturmazlar. Diğer bir ifadeyle, hazırlayıcı işlemlerde, belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik yetkili makam tarafından açıklanmış bir irade henüz yoktur. Karar almaya yetkili makam, bu hazırlayıcı işlemlerle bağlı değildir. Dolayısıyla bu tür idari işlemler icrai nitelikte değildir. Yani tek başlarına herhangi bir hukuki sonuç doğurmazlar. Bu itibarla, bunlara karşı doğrudan doğruya dava açılamaz. Hukuki sonu doğuran işlem, bu hazırlayıcı işlemlere dayanılarak yapılmış olan asıl işlem, yani idari karardır. Bu karara karşı dava açılabilir ve bu davada, hazırlayıcı işlem, asıl işlemin dayanağını teşkil ediyorsa onun da hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilir"

İBB'DEN KAYMAKAMLIĞI YAZI
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'na İBB tarafından yazı gönderildiği öğrenildi. Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirileceği belirtildi.

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