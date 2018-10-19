 (Ek bilgiyle) - OKUL KANTİNİNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖĞRENCİ YARALI 

Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İki öğrencinin bıçakla yaralanmasına neden olduğu idida edilen E.A., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kantindeki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Olayı gören diğer öğrenciler ve görevliler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri okul içine girerek inceleme yaptı. Bıçaklı kavga nedeniyle okulda büyük panik yaşandı. Yaralı öğrenciler F.A ve K.G'nın hastanede tedavileri devam ederken polis okulda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İki öğrencinin bıçakla yaralanmasına neden olduğu idida edilen E.A.,saat 13.00 sıralarında Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan hareketlilik (ÖZEL)

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü(ÖZEL)

-Okula girmesi(ÖZEL)

-Yaşanan panik(ÖZEL)

-Okuldaki diğer öğrencilerden görüntü

-Polis ekiplerinin okula gelmesi

-Bir veli ile röp

-Görevlilerin öğrencileri uyarması

-Genel ve detay görüntüler

