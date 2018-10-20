- (ek bilgiyle) SADABAD VİYADÜĞÜ'NDE İNANILMAZ OLAY (2)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen aracın sürücüsüne yol kenarından ateşlenen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sadabad Viyadüğü'nde Okmeydanı yönüne orta şeritte ilerleyen İsrail asıllı Türk vatandaşı Moiz Mayorkas'a yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücü Mayorkas'a isabet etti. Omuzuna isabet eden kurşunla yaralanan sürücü aracı emniyet şeridine çekti.

Bu sırada ayn yönde ilerleyen bir ambulansın sürücüsü durumu farketti. Sürücü ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadabad Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alandan silahın ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler alanda boş kovan araması yaptı. Araç da incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yol kenarındaki araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun deliği

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Polisin çevredeki incelemesi

