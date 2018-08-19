/ek bilgiyle / Tuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesi : 4 gözaltı

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
Kayseri'den kahreden haber!
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
PÖH sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi PÖH fiziki sınav giriş talimatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum