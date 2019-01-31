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/ek bilgiyle yeniden// Yaşlı adamı hayata döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halindeki Gıda mühendisi Gülşah Tunca Eren, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden Gülşah Tunca Eren, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Eren, kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYATA DÖNDÜRDÜ
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

"ÜÇ KERE GERİ DÖNDÜ"
Yaşlı adamı hayata döndüren Gülşah Tunca Eren, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Genel olarak kaos yaşıyoruz. Eğitim diyorum" dedi.

YERDE YATIYORDU
Bir görgü tanığı ise, "Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Bir hanımefendi geldi yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardımın, okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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