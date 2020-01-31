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/ek fotoğraf/ İmamoğlu'na Şişli'de protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.
Gruptaki protestoculardan biri, "Bizi iki ay önce emekli ettiler. Şişli Belediyesi çalışanları olarak tazminatlarımızı 4 sefer söz vermelerine rağmen vermediler. Onun için bu eylemi yapma kararı aldık. Başkan yardımcısına güvendik söz verdiği için hala tazminatlarımızı vermedi" dedi. Diğer protestocu ise, " 'Her şey güzel olacak' diyorlar. Bunlara inanılmaz. Emekliyim tazminatımızı vereceklerdi bir hafta içinde ödeyeceklerdi iki ay oldu. 130 kişi mağdur durumda. Ve kimse muhatap olmuyor. Protesto ettik hepsi arabalara bindi kaçtı. Görüşmek için hiçbirisi muhatap olmuyor" ifadesini kullandı.

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