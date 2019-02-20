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/ek fotoğrafla / Büyükçekmece'de patlama ve alevler böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

/ek fotoğrafla / Büyükçekmece'de patlama ve alevler böyle görüntülendi

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler. Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

/ek fotoğrafla / Büyükçekmece'de patlama ve alevler böyle görüntülendi/ek fotoğrafla / Büyükçekmece'de patlama ve alevler böyle görüntülendi/ek fotoğrafla / Büyükçekmece'de patlama ve alevler böyle görüntülendi

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