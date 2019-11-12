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Ek fotoğraflar // Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

(FOTOĞRAF)

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