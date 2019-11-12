Ek fotoğraflar // Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü

Cengiz \u00c7OBAN\/\u0130STANBUL, (DHA) \u0130STANBUL Bo\u011faz\u0131'nda g\u00fcn\u00fcn ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc g\u00f6zden kayboldu, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n(FOTO\u011eRAF) Her \u015fey bir anda oldu! R\u00f6portaj yaparken...Sokak tezgah\u0131ndan \u00e7\u0131kan \u015fampiyonOtomobille \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 2 polisi yaralayan cezaevi firarisi yakaland\u0131
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