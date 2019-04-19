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/ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) ESKİ BAŞKANLARINDAN ATALAY ŞAHİNOĞLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI.

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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) ESKİ BAŞKANLARINDAN ATALAY ŞAHİNOĞLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI. CENAZE TÖRENİNE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA YER ALDI. FOTOĞRAF: CAN ÖZER - İSTANBUL DHA

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