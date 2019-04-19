/ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

CUMHURBA\u015eKANI RECEP TAYY\u0130P ERDO\u011eAN, \u0130STANBUL T\u0130CARET ODASI'NIN (\u0130TO) ESK\u0130 BA\u015eKANLARINDAN ATALAY \u015eAH\u0130NO\u011eLU'NUN CENAZE NAMAZINA KATILDI. CENAZE T\u00d6REN\u0130NE \u0130STANBUL B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YE BA\u015eKANI EKREM \u0130MAMO\u011eLU DA YER ALDI. FOTO\u011eRAF: CAN \u00d6ZER - \u0130STANBUL DHA\nPARTNERCem Y\u0131lmaz'\u0131 k\u0131zd\u0131ran soruTIR'a tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculu\u011fu\u00a02 bin 547 Uzman Erba\u015f yemin etti
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