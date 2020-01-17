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  4. Ek fotoğraflar // Kendilerine "Baykuş çetesi" diyen motosiklet hırsızları kamerada

Ek fotoğraflar // Kendilerine "Baykuş çetesi" diyen motosiklet hırsızları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da motosiklet çalarak parçalara ayırıp satan 9 kişilik oto hırsızlık çetesi polisin operasyonu sonucu çökertildi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da motosiklet çalarak parçalara ayırıp satan 9 kişilik oto hırsızlık çetesi polisin operasyonu sonucu çökertildi. Kendilerine "Baykuş" çetesi diyen şüphelilerin hırsızlık anları ve adreslerine yapılan operasyon kameralara yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ekim 2019 tarihinden bu yana meydana gelen 8 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir, Kadıköy'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları teknik takip sonucu 9 şüphelinin adreslerini tespit etti. Polis, Kağıthane'de 6, Eyüp Sultan'da 2, Şişli'de 1 kişiyi adreslerinde yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin motosikletleri direksiyon kilitlerini kırarak, motorları sürükleyerek ya da kapalı kasa otomobillerine yükleyerek çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri depolarına götürerek parçalarına ayırdıkları ardından internet üzerinden sattıkları belirtildi.
Şüphelilerin şubedeki sorgularında 3 suç kaydı olan Mehmet Nuri Ş.(30)'nin çeteye liderlik ettiği öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerin kendilerini "Baykuş Çetesi" olarak adlandırdıkları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON KAMERADA
Öte yandan kask takarak motosiklet çalmak için olay yerine gelen şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin motosikleti çalıştırarak kaçma anları görüntülere yansıdı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlar da kameralarca kaydedildi.

"MOTORUM AYNI GÜN İÇİNDE BULUNDU TEŞEKKÜR EDERİM"

Motosikleti çalınan ve şüphelilerden şikayetçi olan Oğuzhan Sayı, şunları söyledi:

"Evime döndüm, evimin önünde güvenli bulduğum bir yere motorumu park ettim, kilitledim. Sabah kalktığımda motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. En yakın karakola başvurdum. İfadem alındı yaklaşık 2 saat sonra Gayrettepe Asayiş Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aradılar. Evraklarınız elimize ulaştı, konuyla ilgileneceğiz dediler. Açıkçası çok umudum yoktu. Akşam saatlerinde yine aynı numaradan aradılar. Motosiklet bulduklarını motosikleti teşhis etmesi için çağırdıklarını söylediler. Davet ettikleri adreste kendi motorumun olduğunu üzerindeki seri ve sicil numaralarından kontrol ettik. Ardından motosikleti teslim işlemleri başladı. Bir daha çalınmaması için ne gerektiğini ne yapmam gerektiğini, tedbir almam gereken noktalarla ilgili bilgiler verdiler. Alın teriyle aldığım yaklaşık 100 bin liralık motoruma sayelerinde kavuşmuş oldum. Mutluyuz ama mağdur olan başka arkadaşların burukluğu var üzerimizde. Alın teriyle kazanılan bir şeyin bu kadar rahat çalınabilmesi çok üzücü. Motorum aynı gün bulundu, sabah gittim şikayette bulundum. 4 saat sonra aradılar. Motoru teşhis etmek için davet edildim. "

(FOTOĞRAF)

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