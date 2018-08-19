/ek fotoğraflar // Kurban bayramının gözdesi onlar; iş yetiştiremiyorlar

Avcılar'da vahşet!
Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi