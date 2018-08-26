Ek fotoğraflar // Silivri'de jandarma ve polisten ortak denetim

Silivri'de jandarma ve polisten ortak denetim
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı
AK Partili yetkili Spiegel'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder
Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!
Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü
Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum