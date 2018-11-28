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Ek fotoğraflar//Bayrampaşa'da dehşet anları: taksiciye silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:18 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da Turkuaz Taksi sürücüsü Nihat Elçi aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

Ek fotoğraflar//Bayrampaşa'da dehşet anları: taksiciye silahlı saldırı kamerada

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da Turkuaz Taksi sürücüsü Nihat Elçi aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa'ya getirip bıraktı. Burada bir kişi müşteri gibi Elçi'nin aracına bindi.

Araçla bir süre yolculuk yapan şüpheli silahını çıkararak taksi şoförü Elçi'nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA
Saldırı anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri gibi araca binen şüpheli, aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

HASTANE ÖNÜNDE EYLEM
Arkadaşlarının tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler meslektaşlarına yapılan saldırıya karşı tepki gösterdi. Araçlarının kornalarını çalarak hastane önüne gelen taksiciler burada bir süre eylem yaptı. Taksiciler daha sonra hastane önünde basın açıklaması yaptı.

EKMEĞİMİZİ KAZANIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ
Taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Önce can güvenliğimiz dedik. Yıllardan beri söylediğimiz bir şey var bizim. Darp ediliyoruz, gasp ediliyoruz, taciz ediliyoruz. Bu işlerin çözümü taksi şoförünün can güvenliğini sağlamak ne panik butonu, nede çağırma sistemleridir. Bizim can güvenliğimizi yüzde doksan sağlayacak olan kabinli araç. Yıllardan beri devlet bunun çözümünü bulduğu halde 2009 yılında çalışma ve maliye bakanımızın bu yönde beyanları olduğu halde yıllardan beri biz bu meslekte ölüyoruz. Bu meslekte biz yaşlanamıyoruz. Yine bir arkadaşımız Beylikdüzü'nden aldığı yolcu ile Bayrampaşa'ya geliyor. Bayrampaşa'da hiç bir şey yokken, aracın içerisinde kamera, takip sistemi varken kafasına tek kurşunla sıkılıp gasp ediliyor. Her ne olursa olsun biz bu araçların içerisinde güvenle hizmet vermek istiyoruz. Biz emekçi taksi şoförleriyiz. Ekmeğimizi kazanırken ölmek istemiyoruz. Bu kaçıncı sayısını unuttuk" dedi. Bir süre hastane önünde bekleyen taksiciler, daha sonra korna ve konvoy oluşturarak hastane önünden ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Ek fotoğraflar//Bayrampaşa'da dehşet anları: taksiciye silahlı saldırı kamerada

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