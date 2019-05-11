ek fotoğraflarla // 15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezalarına protesto (2)

Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaları protesto eden hafif ticari araç sürücüleri eylem yaptı. Yenikapı Miting alanında toplanan çok sayıda sürücü, araçlarıyla konvoy halinde Anadolu yakasına geçti.

Sosyal medyada '15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları' isimli oluşumu kuran grup, Yenikapı'da bulunan etkinlik alanında toplanarak konvoyu oluşturdu. Araçlarına Türk bayrakları ve balonlar asan sürücüler, 'UKOME İhlal cezası neden mesaj gelmiyor' ve 'Vatandaş bu yükü taşıyamaz' yazılarının bulunduğu dövizleri araçlarının camlarına astı. Yenikapı etkinlik alanından yola çıkan sürücüler, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesine doğru kornalar eşliğinde tek şeritten gitti.

HAKSIZ VE ANLAMSIZ CEZALAR SİLİNECEK

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu mağdur vatandaşların eylemine katıldı. Ağaoğlu, haksız ve anlamsız cezaların silineceğini belirterek, bundan sonra küçük araçların da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden serbestçe geçebilmesinin sağlanacağını söyledi. Yaklaşık 100 gündür kesilen cezalar biriktiğini ifade eden Aydın Ağaoğlu, “Cezalar her gün tek tek kesildi ama bir anda gönderildiği için çok büyük meblağlara ulaştı. Bazı insanlarımızın uykuları kaçtı. Kimisi arabasını sattı kimi işinden ayrıldı ve aldığı tazminatı bu geçiş paralarına ödedi. Kimisi de kredi çekti. En kısa sürede bu tahsil edilmiş bedellerin iadesi ve geçişlerin serbestliğiyle ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Mutlu sona ulaştık. Bugün gülümsüyoruz ama günlerce bu insanlar uyuyamadılar. Bugün beşinci toplantımız. Bu beşinci toplantı şükran toplantısıdır" dedi.