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Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ şehitleri, Edirnekapı'daki mezarları başında dualarla anıldı.

Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- 15 TEMMUZ şehitleri, Edirnekapı'daki mezarları başında dualarla anıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1.Ordu Komutanı Musa Avsever, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Saraçhane'de şehit olan İbrahim Yılmaz'ın babası Ünal Yılmaz, "15 Temmuzun seneyi devriyesinde evladımız ve bütün şehitlerimizi anmaya geldik. Yozgat'tan geldik. Gururluyuz ve üzüntülüyüz. Allah'a şükürler olsun her ne kadar evladımızı dünyadan şehit olarak vermişsek de daha güzeli, ezanımızı bayrağımızı haysiyet ve şerefimizin ayak altında kalmamaları bizim en büyük tesellimiz olmuş oluyor. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlara teşekkür ediyoruz. Söyleyecek çok bir şey yok. Şehitler zaten kendilerini anlatıyor. Peygamberimize komşu oluyor. Bu çok büyük bir mertebedir. Allah böyle bir acıyı böyle bir felaketi dünya Müslümanlarına bir daha dünya Müslümanlarına göstermesin" dedi.

"VATAN İÇİN EVLADIMI VERDİM AMA BİR DAHA OLSA BİR DAHA VERİRDİM"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Ahmet Cankatar'ın annesi Atike Yağmur "Ben Ömer Cankatar'ın annesiyim. Oğlum Büyükşehir Belediyesi'nin önünde şehit oldu. O teröristler vurdular. Onu anıyoruz. Üçüncü senesi bu sene, çok şerefliyiz gururluyuz vatan için evladımı verdim ama bir daha olsa bir daha verirdim. Hepimiz birden çıkardık vatanımızı savunmak için. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

YİNE DE ÜLKEMİZ SAĞOLSUN
Şehit Ahmet Kocabay'ın annesi Tekine Kocabay ise "Benim acım tazelendi yine, gelmesem özlüyorum. Yine de ülkemiz sağ olsun. Allah iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Dün geceden beri uyuyamadım. Gelmesem çok özlüyorum" dedi.

"BİZ KAZANDIK ÜLKE KAZANDI"
Ahmet Kocabay'ın kuzeni Fatma Kocabay "Bizim canımızın yarısı gitti. Biz kazandık ülke kazandı. İnşallah rabbim bir daha göstermesin. Aradan üç yıl geçti ama acı hala aynı. Buraya geldiğimizde içimizde bir şey var. Sanki hissediyoruz. Üç yaşında bir kızı var. Bu duyguları anlatamayız." ifadelerini kullandı.

Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)Ek fotoğraflarla geniş haber//15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde tören (1)

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