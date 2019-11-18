Ek fotoğraflarla geniş haber//Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Gamze ŞİMŞEK- Murat Korkmaz/İSTANBUL,(DHA)- PENDİK'te 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bir kişi dumandan etkilendi.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Pendik, Kurtköy ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, bir çocuk binayı saran dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen çocuk olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Alev alev yanan çatı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

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