Ek gelir için erotik görüntülerini satıyordu! Şimdi de penis görünümlü ürünleriyle gündem oldu: ''Çok seviliyor''

34 yaşındaki Tawni, Portekiz'de bir vitrinde benzerlerini gördükten sonra erkek arkadaşı Garrett ile ortak oldu ve 2022'nin başlarında 'PM Waffles' ismini verdikleri işletmelerini açtılar. "Dünyanın bekarlığa veda başkentinde yaşıyoruz, bu yüzden onu Nashville'e getirmek mantıklıydı." diyen Jade, şimdi müşterilere daha fazla çeşitlilik sunmak için penis şeklindeki dondurmalar üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Ayrıca yakın gelecekte açmayı umduğu bir 'bikinili barista' kahve dükkanı için de kolları sıvadı.

''ÇOK SEVİLDİ''

Penis şeklindeki waffle ürünleri için konuşan Jade "Çok sevildiler ve çok iyi satıyorlar, ancak gerçekçi olmak gerekirse hala başlangıç aşamasındayız, bu nedenle büyümek için çok yol var." diye konuştu.

Ayrıca, muhafazakar bir kesimden olumsuz tepki aldıklarının, çalışanlarının bu insanlar tarafından taciz edildiğinin ve penis şeklindeki ürünleri sebebiyle bu kişiler tarafından polise şikayet bile edildiğinin de altını çizdi.

FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI

Tawni seks söz konusu olduğunda kesinlikle utangaç değil ve ayrıca bir yetişkin içerik üreticisi olarak da para kazanıyor. İlk olarak 2020'de çıplak fotoğrafları internete sızdırıldıktan sonra sektöre katılan Jade, artık bunun kötü bir deneyim olmaktan çıktığını söyledi ve işini neşeyle yaptığını belirtti. “Hayatımda ilk kez kim olduğumu gerçekten seviyorum” diye açıklayan Tawni, kariyerinin sağladığı özgürlüklerle çok daha güzel bir hayat yaşadığını da ekledi.

