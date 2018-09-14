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 (ek görüntüyle geniş haber) 3. HAVALİMANINDA İŞÇİ EYLEMİNE JANDARMA MÜDAHALESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA 3.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA

  1. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.
  2. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.

Görüntü dökümü
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EK GÖRÜNTÜLER
-İşçilerin yönetim binası önünde beklemeleri
-Olay yerindeki jandarma ve polis ekiplerinin beklemeleri
-Yaralanan işçinin araçla revire gönderilmesi
- Olay yerinden aktüel görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Eylemden işçilerin paylaştığı görüntüler
-Müdahaleden görüntüler

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