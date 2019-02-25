HABER

"Ek gümrük vergileri, Çin'in ABD'ye ihracatını 171,3 milyar avro azaltacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: - "Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacak" - "Çin'in misillemesi, ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatı 51 milyar avro düşürecek"

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulaması durumunda ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatta 51 milyar avro değerinde kayıp olacağı belirtildi.

Araştırmaya göre, Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada, şu anda uygulanan ek gümrük tarifelerinin, ABD’in Çin'e ihracatını 37,1 milyar avro düşürebileceği ve ABD'nin GSYH'sine 2,6 milyar avroluk bir etki yapabileceği aktarıldı.

Söz konusu tarifelerin Çin’in ABD’ye ihracatını 52,1 milyar avro geriletebileceği ve Çin'in GSYH'sinde ise 5,7 milyar avroluk kayba neden olabileceği belirtilen açıklamada, Avrupa'nın söz konusu durumdan karlı çıkabileceği ve kıtanın ekonomisine 345 milyon avroluk olumlu katkı yapabileceği bildirildi.

- "ABD ve Çin ikili ticaret dengesi gelişebilir"

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut gümrük tarifeleri ve karşılıklı ek gümrük tarifelerinin ABD'ye, Çin'e karşı biraz daha ilerlemiş bir ticaret dengesi sağladığını kaydetti.

Felbermayr, "ABD Başkanı Trump'ın amacı, ticaret politikalarını Çin'le olan ticaret açığını kapatma için kullanılırsa tarife savaşlarının hızlanması bu duruma yardımcı olabilir. Ancak her savaşta olduğu gibi, böyle bir stratejinin yüksek maliyeti olabilir. Trump, Çin'in sanayi sektörü daralırken, ABD'nin sanayi sektörü büyümesiyle zafer ilan edebilir. ABD ve Çin ikili ticaret dengesi gelişebilir." ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin'in 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamaması halinde Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlayan Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanmasından dolayı gümrük vergisini artırma kararını erteledi.

Trump, Florida'da Çin lideri Şi Cinping ile bir zirve planladığını bildirdi.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Odadan bir ses mi geliyor?Odadan bir ses mi geliyor?
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisiGazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin gümrük tarifeleri Ifo

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

Benzersiz manzara! Gören hayran kalıyor

Benzersiz manzara! Gören hayran kalıyor

40 yılı 10 metrekareye sığdırıyor

40 yılı 10 metrekareye sığdırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.