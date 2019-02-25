"Ek gümrük vergileri, Çin'in ABD'ye ihracatını 171,3 milyar avro azaltacak"

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulaması durumunda ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatta 51 milyar avro değerinde kayıp olacağı belirtildi.

Araştırmaya göre, Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171,3 milyar avroluk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada, şu anda uygulanan ek gümrük tarifelerinin, ABD’in Çin'e ihracatını 37,1 milyar avro düşürebileceği ve ABD'nin GSYH'sine 2,6 milyar avroluk bir etki yapabileceği aktarıldı.

Söz konusu tarifelerin Çin’in ABD’ye ihracatını 52,1 milyar avro geriletebileceği ve Çin'in GSYH'sinde ise 5,7 milyar avroluk kayba neden olabileceği belirtilen açıklamada, Avrupa'nın söz konusu durumdan karlı çıkabileceği ve kıtanın ekonomisine 345 milyon avroluk olumlu katkı yapabileceği bildirildi.