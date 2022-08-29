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Ek ödeme sonrası harekete geçtiler! Özel hastaneden kamuya dönüşe ilgi arttı... Yeniden atama müjdesi

29.08.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı. Öte yandan hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından kamuya dönüşe ilgi arttı. İşte haberin detayları...

Ek ödeme sonrası harekete geçtiler! Özel hastaneden kamuya dönüşe ilgi arttı... Yeniden atama müjdesi

Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.

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Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.

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Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.

KAMUYA DÖNÜŞ İÇİN TALEPLER GELMEYE BAŞLADI

Öte yandan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından kamuya dönüşe ilgi arttı.

Bakanlığa bu yöndeki talepleri içeren çok sayıda mesaj ve e-posta gönderildi.

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Talep bildirimleri e-devlet şifresi ile PBS’ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilebilecek. Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayacak ve sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak.
Öte yandan, talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı ek ödeme
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