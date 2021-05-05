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Ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İl dışı tayin olacak mı?

05.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen ek atamaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalar sonrası tekrar gündeme geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, engelli öğretmenlerin ataması konusunda da çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. MEB takvimine göre son olarak 20 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Binlerce atamam bekleyen öğretmenin aklındaki soru ise ek bir öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı oldu.

Ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İl dışı tayin olacak mı?

Yeni atama kararı için gözler tekrar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çevrildi. Binlerce mezun öğretmen adayının atama beklediği ülkemizde, son olarak 20 bin öğretmen ataması açıklanmıştı. Öğretmen adayları ise ek atama kararı için tekrar Ziya Selçuk’un kapısını çaldı. Katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, ek öğretmen atamaları ve il dışı tayin ile de ilgili açıklamalarda bulundu.

EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, katıldığı Akşam TV canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ziya Selçuk, ''Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız." ifadelerini kullandı.

öğretmen ataması

İL DIŞI TAYİN OLACAK MI?

Sayısız öğretmenin beklediği il dışı tayin hakkında da Bakan Selçuk, ''2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak." dedi.

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öğretmen ataması Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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