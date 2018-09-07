Ek tercihler ne zaman başlıyor? 2018 YKS ek yerleştirme kontenjanları ne zaman açıklanacak? (YKS ek yerleştirme kılavuzu)

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan adayların 3 Eylül'de başlayan kayıt süreleri bugün yani 7 Eylül Cuma günü sona eriyor. ÖSYM tarafından ek yerleştirme kontenjanlarının belli olması için üniversite kayıt süresinin sona ermesi gerekiyor. Sonrasında üniversiteler, kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecekler. Bu süreç sonunda ise ÖSYM ek tercihleri başlatacak, hangi üniversitede hangi bölümde ne kadar boş kontenjan kaldığını duyuracak.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler şimdi ek tercihlerin başlayacağı zamana çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak ek yerleştirme kılavuzunu bekleyen öğrenciler, 2018 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor merak ediyorlar. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına giremeyen öğrencilerin üniversite hayalleri, ek yerleştirme kontenjanlarının belli olması ve ek yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasında. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM, ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? Ek yerleştirme kontenjanları ne zaman belli olacak? İşte 2018 ek yerleştirme tercihlerine dair detaylar...

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM, 2018 ek yerleştirme kılavuzunu henüz yayınlamadı. Fakat geçen sene yayınlanan kılavuzdaki bilgiler göz önüne alınarak ek tercihlerin ve ek yerleştirmenin nasıl yapılacağına dair ön bilgi edilenebilir. Kılavuzu incelemek isterseniz haberimizdeki linke tıklamanız yeterlidir.

İlk olarak ek tercih yapabilmek için 2018 YKS sınavına girmiş olmak ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkincisi olarak ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olmanız gerekir. Fakat özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirme için tercih yapabilirsiniz.

Geçen sene ek yerleştirmede öğrencilere tanınan ek tercih miktarı 24 idi. Bu sayıyı geçmemek üzere, adaylar istedikleri kadar tercih yapabilirler.

Ek tercihler, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Bunun dışında posta, fax gibi yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.