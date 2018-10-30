Ek tesise Bursa Barosu’ndan tepki

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kurulu Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ. tarafından, mevcut mısır işleme tesisine ilave olarak inşa edilecek biyoetanol tesisi için Bursa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına tepki gösten Bursa Barosu, tesisle ilgili işlemlerin iptali istemiyle dava açtı. Bursa Baro Başkan Avukat Gürkan Altun, Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Bursa Barosu Başkanlığı'ndaki toplantıda, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Erol Çiçek konuştu. Cargill’in biyoetanol tesisi inşaatıyla ilgili bilgi veren Avukat Çiçek, “Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ. tarafından yapılması planlanan mısır işleme tesisine ilave biyoetanol üretimi projesi ile ilgili olarak Bursa Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir. ÇED gerekli değildir kararı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici 4. maddeye istinaden, söz konusu alanın tarım dışı arazi kullanımı iznine ve plan değişikliğine ilişkin olarak açılmış ve halen derdest iki dava devam ederken ve de AİHM'nin mahkemelerin verdiği kesin kararların bir daha sorgulanamayacağını hatırlatmasına rağmen verilmiştir. 5403 sayılı yasaya eklenen geçici 4. maddeyle verilen izinler, mevcut kurulu tesisler içindir ve buna izin veren kanun hükmünün kendisi de geçici hükümdür. Geçici madde ile tarım arazisi niteliğinden çıkarılan ve sanayi arazisine dönüştürülen bir alanda, daha sonra başka tesislerin kurulması yasanın özüne ve amacına da aykırıdır” diye konuştu. Hukukun bir kez daha ayaklar altında alındığını belirten Avukat Çiçek şöyle devam etti: “Bu geçici madde af hükmünde olup; af konusu faaliyetin, ileriye dönük olarak devamına göz yummaktır. Hiçbir yasa hükmü, af niteliğinde bile olsa, ‘yasadışı faaliyeti ileriye dönük olarak sürdürmeye izin verir’ şekilde yorumlanamaz. Kurulu tesisler bakımından aranan şartlardan tarımsal bütünlüğü bozmuyor olması, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bakanlığa başvurulmuş olması ve hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması koşulları görmezden gelinerek, önceki izine atıf yapılarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilip hukuk bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Bu karar verilirken, çeşitli mevzuat hükümleri ve ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de bir kez daha ihlal edilmiştir.” Toplantıda, Bursa Barosu tarafından, biyoetanol tesisiyle ilgili işlemlerin iptali istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

