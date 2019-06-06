Ek Vergiler İçin Zaman Daralırken Amerika Meksika Görüşmeleri Sürüyor

Yasadışı göçmen akışının durdurulması aksi takdirde Amerika’nın Meksika ürünlerine ek gümrük vergisi koymasına ilişkin iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Amerika ve Meksika arasındaki görüşmelerde eğer bir anlaşma sağlanamazsa, Başkan Donald Trump, Pazartesi gününden itibaren Meksika’dan gelen ürünlere yüzde 5 ek vergi getirileceğini duyurmuştu. Bu vergi oranının her ay artacağı ve Ekim ayına kadar yüzde 25’e yükseltileceği açıklandı.
Washington’da temaslar bulunan Meksika heyetine başkanlık eden Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çarşamba günü yapılan görüşmelerin ardından bir uzlaşı sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Ebrard, “Yapmayı istediğimiz şey, gümrük vergilerinin her iki ülkenin ekonomisini, tüketicilerini ve halkını etkilemesini önlemek” diye konuştu.
Meksika Dışişleri Bakanı, her iki ülkenin de pozisyonunu ortaya koyduğunu ve bu çerçevede diyaloğun sürdüğünü söyledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da görüşmelerle ilgili olumlu mesajlar verdi.
Lopez Obrador, “Amerika ve Meksika’nın dostane ilişkisinin devamı için bir anlaşma sağlanacağını düşünüyoruz. Bir anlayış ve iletişim olacak. En iyi şey serbest ticaret” dedi.
İki ülke, Meksika’dan Amerika’ya yönelen yasadışı göçü azaltma konusunda üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruyorlar.
Bu anlaşma aynı zamanda Meksika’dan Amerika’ya göç etmek isteyenlerin Amerika sınırı yerine Meksika içerisinde güvenlik altına alınmalarını da içeriyor. Ancak Meksika bu seçeneğe karşı çıkıyor.
Çarşamba günü heyetlerarası görüşmelerin öncesinde açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Ticaret önemli ama ulusal güvenliğimiz herşeyin öncesinde geliyor. Bu sebeple eğer göçmen akışının kesilmesi konusunda adım atılmazsa Beyaz Saray ek gümrük vergilerinin yürürlüğe sokulması konusunda son derece ciddi” diye konuştu.
Amerikalı yetkililer son aylarda, Guetamala, Honduras ve El Salvador’dan 100 binden fazla yasadışı göçmenin Amerika sınırını geçtiğini açıkladı. Söz konusu göçmenler kendi ülkelerindeki yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçtıklarını söylüyorlar.
Amerikan yönetimi ayrıca Mayıs ayında sınırda 144 bin göçmenin gözaltına alındığını bunun da bir önceki aya göre yüzde 32 artış anlamına geldiğini duyurdu. Bu rakamın son 13 ayın en yüksek seviyesi olduğu ifade ediliyor.
Ancak Başkan Trump’ın Meksika ürünlerine getirilmesini kararlaştırdığı ek vergiye kendi partisi içerisinden de itirazlar yükseliyor. Demokratlar öneriye karşı çıkarlarken Cumhuriyetçi bazı isimler de bu kararın Amerika’da tüketici fiyatlarını arttıracağı endişesini dile getiriyorlar. Amerika, Meksika’dan otomobilden gıdaya kadar çok sayıda ürün satın alıyor.
Trump, kendi partisinden isimlerin bu karara karşı çıkmasını eleştirdi ve bunun aptalca bir tavır olduğunu söyledi.
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