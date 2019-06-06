Ek Vergiler İçin Zaman Daralırken Amerika Meksika Görüşmeleri Sürüyor

Yasadışı göçmen akışının durdurulması aksi takdirde Amerika’nın Meksika ürünlerine ek gümrük vergisi koymasına ilişkin iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Amerika ve Meksika arasındaki görüşmelerde eğer bir anlaşma sağlanamazsa, Başkan Donald Trump, Pazartesi gününden itibaren Meksika’dan gelen ürünlere yüzde 5 ek vergi getirileceğini duyurmuştu. Bu vergi oranının her ay artacağı ve Ekim ayına kadar yüzde 25’e yükseltileceği açıklandı.

Washington’da temaslar bulunan Meksika heyetine başkanlık eden Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çarşamba günü yapılan görüşmelerin ardından bir uzlaşı sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Ebrard, “Yapmayı istediğimiz şey, gümrük vergilerinin her iki ülkenin ekonomisini, tüketicilerini ve halkını etkilemesini önlemek” diye konuştu.

Meksika Dışişleri Bakanı, her iki ülkenin de pozisyonunu ortaya koyduğunu ve bu çerçevede diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da görüşmelerle ilgili olumlu mesajlar verdi.