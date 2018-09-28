Ek yerleştirmeyle 80 binin üzerinde aday üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, 2017'de genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki yüzde 76,5 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 84,72'ye yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, yapılan rasyonel planlamalar, bu yıl program kontenjanlarının doluluk oranlarında artış sağlarken ek yerleştirmede yerleşen aday sayısının da bir önceki yıla göre daha olumlu düzeyde olmasını beraberinde getirdi.

Ek yerleştirme sonucunda, adayların üniversitelerin örgün eğitim kontenjanlarına yerleşme oranı yüzde 41,2; boş kontenjan sayısı ise 114 bin 655 oldu.

- 80 bin 425 aday daha üniversiteli oldu

YKS ek yerleştirmeleri ile üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.