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Ekilen saçların dökülmesi normal mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Saç ekimi ile ilgili merak edilenleri anlatan Liv Hospital Samsun Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Umut Tuncel, saç ekimi sonrasında ekilen saçların 1 hafta 15 gün içinde dökülerek eski haline döneceğini anlattı. Ancak bu dökülmenin ardından 2 ay sonra saçlar yeniden çıkacak. İşte detaylar...

Ekilen saçların dökülmesi normal mi?

Saç ekimi konusunda bilgiler veren Liv Hospital Samsun Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Umut Tuncel, işlem sonrasında ilk ekilen saçların bir hafta 15 gün içinde dökülerek hastanın önceki durumuna döneceğini, ancak 2 ay sonra saçların yeniden çıkacağını söyledi.

Saç ekim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, işlem sonrasında hastalara 3 gün dinlenme tavsiye ettiklerini söyledi. Saç ekimi sonrasında saçın ekildiği bölgede kırmızı kabuklanmaların görülebileceğini işaret eden Doç. Dr. Umut Tuncel, başın günde 1 kez yıkanarak bu durumun önüne geçilebileceğini vurguladı.

PSİKOLOJİK DURUM SAÇLARIN ÇIKMASI İÇİN ÖNEMLİ

Doç. Dr. Umut Tuncel, “5-6 gün içinde baştaki kabuklar tamamen dökülür. Kabuklarla birlikte ekilen saçlar da dökülür. Böylece 7 ila 15 gün içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner. Daha sonra bir ay kadar görünümünde bir değişiklik olmaz. Yeni saçlar 2 ay sonra çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5. ve 6. aylarda görülür. Sonraki dönemlerde saçların tamamının çıkması ise bazen 7-8 ayı bulmaktadır. Kişinin saç ekiminden sonra beslenmesi ve özellikle psikolojik durumu, saçların çıkması açısından ciddi önem arz etmektedir" dedi.

OPERASYON SONRASI SİGARA KULLANMAYIN

Önceden belirlenen dökülmemeye kodlanmış ense bölgesindeki saçların kalitesi, sıklığı ve ekim yapılacak bölgenin seyrekliğinin; ekilmesi gereken saç miktarını belirleyeceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Umut Tuncel, “Saç dökülmesi devam eden bir süreç olmasına rağmen ekilen saçlarınız, saç dökülmesine en dayanıklı bölgenizden alındığı için gelecekte dökülme riski çok düşüktür. Özellikle işlem yapılan bölge her türlü travmadan korunmalıdır. Oluşabilecek ödemin önlenmesi hastanın sırt üstü uzanması ile engellenebilir. Operasyona bağlı ödem nedeniyle saçların çizgisi hastayı yanıltacak şekilde asimetrik ya da çok geride görülebilir. Bu tür değerlendirmelerin yapılabilmesi aslında ancak 8 ay sonra mümkün olacaktır” diye konuştu.

Eve giderken hastalara araç kullanmamaları gerektiğini belirttiklerini ifade eden Saç Ekim Koordinatörü Serhan Akçam ise taburculuk sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle aktardı: “Hastalarımız, evde doktorları tarafından reçete edilen ilaçlarını kullanmaya başlayabilir. Operasyon sonrası hafif yemekler yemeleri önerilmektedir. Yine operasyon sonrası ortalama 10 gün sigara ve alkol kullanımı önerilmemektedir."

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Anahtar Kelimeler:
saç ekimi sağlık

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