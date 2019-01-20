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Ekili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Gediz Nehri'nin taşmasıyla ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler, yetkililerden destek istedi.

Ekili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istedi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Gediz Nehri'nin taşmasıyla ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler, yetkililerden destek istedi.
Salı ile perşembe günleri arasında etkili olan sağanak, Gediz Nehri'nde taşkına neden oldu. Buğday, ıspanak, yonca gibi ekili araziler, su altında kaldı. Zararlarının büyük olduğunu belirten çiftçiler, tespit yapılmasını ve mevcut suların tahliye edilmesi istedi. Bölge çiftçisi, destek beklediklerini dile getirdi.
Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, kırsal Yenibağarası, Bağarası ve Gerenköy mahalleleri sınırlarında kalan ve halen büyük bölümü sular altında olan alanlarda Devlet Su İşeri (DSİ) birimlerinin müdahalede geç kaldığını iddia etti. Yüksektepe, "Aşırı yağışlar, bölgemizde özellikle buğday ve yonca tarlalarına büyük zarar vermiştir. Bu zararın meydana gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi ise, tahliye kanallarının kapaklarının kapalı olmasıdır. DSİ bunları zamanında açmadığından ve açanlara da müdahale ettiğinden bu hale geldik. Dün kendi imkanlarımızla bazı yerleri açtık. Su tahliyesini büyük ölçüde sağlamaya başladık. Ekili alanlarda zarar tespiti yapılmasını istiyoruz. Ispanak, buğday ve yonca tarlalarında büyük zarar söz konusu. Bunların tespitinin yapılmasını ve özellikle kredi kullanmış çiftçimizin borçlarının ertelenmesini veya yapılandırılmasını bekliyoruz. DSİ'nin de daha ilgili olmasını istiyoruz. Kanallar, tahliye kanalları yaza göre dizayn edilmiş ve kapalı kalmış. Bu yüzden yağmur suları akıp gidemiyor. Bunları zamanında açıp, kışa hazırlamak gerekiyor. Bitki su altında kalınca çürüyor, kuruyor. Zarar büyük oluyor. İlgilileri daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Üretici Tevfik Seylan ise 400 dönüm ekili arazisinin yarısının günler geçmesine rağmen halen sular altında olduğunu belirtip, "DSİ'nin Menemen'deki ilgililerini defalarca aradık, gelen olmadı. Başımızın çaresine bakmak zorunda kaldık. Ziraat Odası Başkanı iş makinesi buldu, ben ücretini ödedim. Tahliye kanallarının önünü açtırdık. Bir taraftan da bu şekilde kendi başımızın çaresine bakmamıza da müsaade etmiyorlar. 'Ellemeyin' diyorlar. Zarar eden biziz, üretici olarak. Tabii ki maddi gücü olmayanlar su altında ürününün yok olup gitmesini seyretmek zorunda kalıyor. Böyle durumlarda DSİ gerekirse, bizim de görüş ve desteğimizi alarak derhal müdahale etmeli" dedi.
Oda Başkanı Yüksektepe ile çiftçi Seylan, zarar tespiti ve sonrasında gerekli desteğin yapılması için ilgilileri bölgeye davet etti.

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Ekili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istediEkili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istediEkili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istediEkili alanları sular altında kalan Foçalı çiftçi destek istedi

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