Ekim 2018 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Liderler Zirvesi, Bosna Hersek'teki genel seçim ve Almanya'daki Bavyera ile Hessen eyalet seçimleri ekim ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Ekim ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ekim

- Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında iki gün sürecek "Avrupa Turizm Forumu" düzenlenecek.

- Lüksemburg'da "Avro Grup Finans Bakanları" bir araya gelecek.

- Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA örgütü farklı kentlerdeki cami önlerinde gösteri düzenleyecek.

- Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in davetlisi olarak Viyana'yı ziyaret edecek.

- Avusturya'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) "Nükleer ve Radyolojik Acil Durumlarda Kamu İletişimi" başlıklı sempozyum düzenleyecek.

2 Ekim

- Lüksemburg'da Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yapılacak.

3 Ekim

- Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi'nin sonbahar toplantısı yapılacak.