Ekim 2018 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Liderler Zirvesi, Bosna Hersek'teki genel seçim ve Almanya'daki Bavyera ile Hessen eyalet seçimleri ekim ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Ekim ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Ekim
- Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında iki gün sürecek "Avrupa Turizm Forumu" düzenlenecek.
- Lüksemburg'da "Avro Grup Finans Bakanları" bir araya gelecek.
- Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA örgütü farklı kentlerdeki cami önlerinde gösteri düzenleyecek.
- Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in davetlisi olarak Viyana'yı ziyaret edecek.
- Avusturya'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) "Nükleer ve Radyolojik Acil Durumlarda Kamu İletişimi" başlıklı sempozyum düzenleyecek.
2 Ekim
- Lüksemburg'da Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yapılacak.
3 Ekim
- Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi'nin sonbahar toplantısı yapılacak.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya gelecek.
- Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.
- Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD), tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD'ye dava açan İran tarafının talep ettiği tedbir kararı açıklanacak.
- Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında iki gün sürecek "Avrupa Havacılık Toplantısı" yapılacak.
- Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 28. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.
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- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'e resmi ziyarette bulunacak.
- Almanya genelinde camilerde geleneksel "Açık Kapı" etkinliği düzenlenecek.
4 Ekim
- Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'da resmi temaslarda bulunacak.
- Avusturya’nın İnnsbruck kentinde iki gün sürecek "Gayriresmi Ticaret Bakanları Toplantısı" düzenlenecek.
5 Ekim
- Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "Cengiz Aytmatov Uluslararası Forumu" düzenlenecek.
7 Ekim
- Bosna Hersek'te genel seçim yapılacak.
8 Ekim
- Uluslararası Adalet Divanında, İran’ın tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD'ye açtığı davada ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek. Ülkeler, 4 gün boyunca divana itiraz gerekçelerini sunacak.
- Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında "Avrupa’nın Dijital Ekonomi Alanında İçerik Üretimi" başlıklı konferans düzenlenecek.
10 Ekim
- Brüksel'de AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) Brexit müzakerelerini ele alacak.
- Almanya'da 4 gün sürecek Frankfurt Kitap Fuarı düzenlenecek.
11 Ekim
- Makedonya'da faşizme karşı başlatılan ayaklanmanın 77'nci yıl dönümü olan "11 Ekim Günü" kutlanacak.
- Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında "Cinsiyet Eşitliği Konferansı" düzenlenecek.
12 Ekim
- AB Endüstriyel üretim verileri açıklanacak.
14 Ekim
- Almanya'da Bavyera eyalet seçimleri yapılacak.
15 Ekim
- Brüksel'de AB'ye üye ülkeler taslak bütçe düzenlemelerini AB Komisyonu'na teslim edecek.
- Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.
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- İngiltere'nin başkenti Londra'da iki gün sürecek "Financial Times Siber Güvenlik Zirvesi" yapılacak.
17 Ekim
- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "2. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi" düzenlenecek.
16 Ekim
- AB Dış Ticaret verileri açıklanacak.
- Lüksemburg'da "AB Genel İşler Konseyi" toplanacak.
18 Ekim
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- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.
19 Ekim
- Brüksel'de AB Konseyi Liderler Zirvesi düzenlenecek.
- Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in vefatının 15'inci yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek.
20 Ekim
- Londra'da "İngiltere'yi Yeniden Birleştir" isimli grup, Brexit karşıtı yürüyüş düzenleyecek.
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- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8 gün sürecek "2018 Dünya Güreş Şampiyonası" düzenlenecek.
22 Ekim
- Almanya'da Hessen eyalet seçimleri yapılacak.
23 Ekim
- Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima İngiltere'yi ziyaret edecek.
- 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nın 62'nci yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
25 Ekim
- Azerbaycan'da "6. Uluslararası Bakü İnsani Forumu" düzenlenecek.
- Norveç'te NATO Trident Juncture tatbikatı başlayacak.
- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, beraberindeki Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
27 Ekim
- Londra'da Afrika Festivali düzenlenecek.
29 Ekim
- Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.
30 Ekim
- Avusturya'nın Graz kentinde iki gün sürecek "Gayriresmi Çevre ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı" yapılacak.
31 Ekim
- Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile bir araya gelecek.
- ABD'nin New York kentinde geleneksel Cadılar Bayramı (Halloween) yürüyüşü düzenlenecek.
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