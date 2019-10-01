Ekim 2019 Dünya Gündemi

Brexit'in ertelememesi durumunda İngiltere'nin AB'den ayrılma ihtimali, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Suriye Anayasa Komitesi toplantıları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Avrupa turu ve Belçika'nın Brüksel kentinde iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı, ekim ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Ekim'de uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle: 1 Ekim: - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalya, Vatikan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan Avrupa turuna çıkacak. Pompeo, İtalya'da temaslarda bulunacak. 6 gün sürecek ziyaret kapsamında Pompeo'nun Papa Franciscus ile de görüşmesi bekleniyor. - ABD'de 2020 mali yılı başlayacak. - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konsey toplantısına katılacak. - Endonezya'da 17 Nisan seçimlerinde 2019-2024 dönemi için meclise giren milletvekilleri yemin ederek, görevlerine başlayacak. 2 Ekim: - ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Devlet Baykanı Sauli Ninistö ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

- Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla Washington'da yapılacak etkinlikler ve açıklamalar takip edilecek. - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Arnavutluk'u ziyaret edecek. - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenecek Rusya Uluslararası Enerji Haftası Forumu'na katılacak. - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi şehrinde 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Konferansı'na katılacak. 3 Ekim: - NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi, NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller'in başkanlığında Gürcistan'ın Batum kentinde toplanacak. - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel ve uluslararası konuların tartışılacağı 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Konferansı'na katılacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı Abdullah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de konferansta konuşma yapacak. - İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaca ünlü sokak ressamı Banksy'nin Brexit konulu eseri açık artırmaya çıkacak.

- İki Almanya'nın birleşmesinin 29'uncu yılı nedeniyle Kiel kentinde etkinlikler düzenlenecek. - Almanya'daki tüm camilerde İslam'ın anlatılması ve tanıtılması amacıyla Açık Kapı Günü düzenlenecek. 4 Ekim: - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu" düzenlenecek. Foruma Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. 5 Ekim: - Dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga Almanya Köln kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak. 6 Ekim: - Kosova'da erken genel seçim düzenlenecek. 7 Ekim: - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da iki gün sürecek temaslarda bulunacak. 8 Ekim: - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'a resmi ziyarette bulunarak, Kazak mevkidaşı Beibut Atamkulov ile görüşecek. - Brüksel'de AP Komiteleri, AB Komisyonu üyeleriyle görüşecek. Görüşmeler bir hafta sürecek. 9 Ekim: - Kazakistan'da Dünya Turizm Örgütü şehircilik turizmi 8. küresel zirvesi yapılacak. - Lüksemburg'da AB Çevre Konseyi toplanacak. - Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Brüksel'de yapılacak.

- Avustralya Türk İş Konseyi Melbourne'da genel kurul yapacak. 10 Ekim: - Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası, para politikası tartışmaları raporunu açıklayacak. 14 Ekim: - İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü William ve eşi Kate, Pakistan'a 4 günlük bir resmi ziyarette bulunacak - Lüksemburg'da AB Dışilişkiler Konseyi toplanacak. - Lüksemburg'da AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak. - Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek. 15 Ekim: - ABD'de 2020 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan isimler canlı yayında tartışacak. - Lüksemburg'da AB Genel İşler Konseyi toplanacak. 16 Ekim: - Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya gelecek. - Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Dünya Gıda Günü töreni yapılacak. - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) gelenekselleşen Uluslararası İş Forumu (IBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

- Almanya'da dünyanın en önemli kitap fuarlarından olan Frankfurt Kitap Fuarı açılacak. 17 Ekim: - Brüksel'de AB Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. - Brüksel'de AP Siyasi Grup Başkanları toplanarak, yeni AB Komisyon Üyelerini oylayacak. - MÜSİAD bünyesinde Türkiye'den Malezya'ya gidecek iş dünyasından isimler, Malezyalı iş insanlarına Türkiye'de iş ve yatırım fırsatlarını tanıtacak. 19 Ekim: - İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi, Roma'da erken seçime gidilmesi için büyük miting düzenleyecek. - Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 16'ıncı yıl dönümünde anılacak. - İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasına varması veya Brexit'i ertelemesi için parlamentonun tanıdığı süre dolacak. - Brexit için yeni referandum talep eden gruplar Londra'da gösteri düzenleyecek. 20 Ekim: - Endonezya'da 17 Nisan seçimlerinde 2019-2024 dönemi için devlet başkanlığı seçimini kazanan Joko Widodo'nun ikinci dönemi düzenlenecek törenle başlayacak. 23 Ekim: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak.