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Ekim ayı Android güncellemesi ile sorunlar çözülüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Google, Pixel modelleri için Ekim ayı Android güvenlik güncellemesini bugün yayınladı. Ekim ayı Android güvenlik güncellemesi ile yapılan değişiklikler haberimizde.

Ekim ayı Android güncellemesi ile sorunlar çözülüyor!

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Android güvenlik güncellemesini indirime sundu. İlk etapta; Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerine gelen Ekim ayı Android güncellemesi ile sistemdeki güvenlik açıklarının kapatılması bir yana, sistemdeki kritik sorunlar da çözülüyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Pixel modellerinde hızlı şarj sorunu yaşanmaya başlanmıştı. Google, bu sorunu yayınladığı güvenlik güncellemesi ile çözdüğünü açıkladı. OTA üzerinden yayınlanan bu güncellemenin ilerleyen günlerde diğer Android telefonlara da gelmesi bekleniyor.

Ayrıca söylenenlere göre bu ayki güvenlik güncellemesi ile 3. parti Android telefon üreticilerinin Notch yani çentik desteğini tekrardan geri getireceği söyleniyor. Tabii bu destek Android 9.0 Pie alan Android telefonlarda geçerli olacak.

Eğer Pixel modellerinden birine sahipseniz güncellemeyi; Ayarlar —> Sistem —> Gelişmiş —> Sistem güncellemesi bölümünden indirip yükleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
android güncellemesi teknoloji

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