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Ekim ayında 177 çalışan iş kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ekim ayında iş kazalarında hayatını kaybeden işçilere yönellik bir rapor hazırladı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ekim ayında iş kazalarında hayatını kaybeden işçilere yönellik bir rapor hazırladı. Rapora göre, 2018 yılının ekim ayında 177 işçi hayatını kaybetti. 2018 yılının ilk 10 ayında ise toplamda 1640 işçi, çalışırken yaşamını yitirdi.
İSİG'in, işçi ölümlerine dair her ay ulusal ve yerel basından, işçilerin ailelerinden, iş güvenliği uzmanlarından ve sendikalardan derlediği rapor, tamamlandı. Rapora göre, ekim ayında, 177 kişi, çalışırken meydana gelen iş kazalarında öldü. Hayatını kaybedenlerin 161'inin ücretli çalıştığını, 16'sının ise esnaf ve çiftçiden olduğu belirtildi. Ölümlerde, erkek işçiler listenin ilk sırasında yer aldı. Ekim ayı içerisinde iş kazası nedeniyle ölen çalışanlardan 167'sini erkekler, 10'unu kadınlar oluşturdu. Ölen 177 kişiden 2'sinin çocuk olduğu, kaydedildi. Ayrıca ekim ayında ölen çalışanların 12'sinin Suriyeli, 3'ünün Afgan, 2'sini Iraklı, 1'inin Türkmen ve 1'inin Zimbabveli olduğu bildirildi. Toplam 14 yabancı işçi, ekmek kavgasında hayata veda etti. İşçi ölümleri en çok tarım, tekstil, inşaat ve sağlık işkollarında gerçekleşti. İşçilerin bir kısmının da trafik (servis araçları ile yolculukta) kazası, göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İSİG raporlarına göre, bu ay kalp krizi sonucu ölümlerde artış yaşandı.
10 AYDA 1640 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekim ayında en çok İstanbul'da ölümlü iş kazası yaşandı. İstanbul'u, Kocaeli, Antalya, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Elazığ, Kütahya, Muğla ve Şanlıurfa takip etti. Hayatını kaybeden işçilerin yüzde 1.69'unun sendikalı olduğu belirlendi. Rapora göre, işçilerin yüzde 98.31'i ise sendikasız çalıştırılıyor. Yine, meslek hastalığı nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı bilgisine yer verildi. İSİG'in raporuna yansıyan verilere göre, ocak ayında en az 144, subat ayında en az 128, mart ayında en az 130, nisan ayında en az 189, mayıs ayında en az 169, haziran ayında en az 151 işçi, temmuz ayında en az 201, ağustos ayında en az 184, eylül ayında en az 167 ve ekim ayında en az 177 olmak üzere; Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında en az 1640 işçi, iş kazalarında yaşamını yitirdi.

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