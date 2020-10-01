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Ekim ayında deniz keyfi!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Antalya'da denize girip güneşlenmek isteyen kişiler sahillere akın etti. Ekim ayında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen kişiler hava ve deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu kentte keyifli anlar yaşadı.

Ekim ayında deniz keyfi!

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ekim ayının ilk gününde de yoğunluk sürüyor. Sabah erken saatlerde sahile gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi, kimileri de kitap okuyarak zaman geçirdi. Kent sakinlerinin yanı sıra turistler de sahilde ekim güneşinin keyfini çıkardı.

Yaz boyunca Konyaaltı Sahili'ne geldiğini belirten İnciser Balcı, "Antalya çok güzel bir yer. Dünyanın en güzel yeri. Ekimin ilk gününde de denize girebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geliyorum buraya kitabımı alıyorum, denizime giriyorum, güneşleniyorum, güzel zaman geçiriyorum. Antalya'da yaşamak çok keyifli" dedi.

Rusya'dan bir haftalık tatil için üç gün önce gelen Diana Zckovanedo ise güneşe hayran kaldığını belirtti. Daha önce iki kez daha Antalya'ya tatile geldiğini anlatan Zckovanedo, "Güneşi, denizi ve kumsalı çok seviyorum. Antalya bir cennet. Tatil için ilk tercihim. 1 Ekim'de denize girebiliyorsunuz" diye konuştu.

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DHA


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