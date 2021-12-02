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Ekim ayında Euro bölgesinde işsizlik azaldı

02.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurostat Euro bölgesinde işsizliğin ekim ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak yüzde 7,3 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Ekim ayında Euro bölgesinde işsizlik azaldı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıklamasına göre Euro bölgesinde işsizlik ekim ayında eylül ayına göre 0,1 puan düşerek yüzde 7,3 oldu. Geçen yılın ekim ayına göre de işsizlik 1,1 puan azaldı. Avrupa Birliği genelinde de işsizliğin ekim ayında azalarak yüzde 6,7'ye gerilediği kaydedildi.

Eurostat rakamlarına göre Euro bölgesinde işsiz sayısı yaklaşık 12 milyon 45 bin. İşsiz sayısının geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 560 bin daha az olduğu kaydedildi. Avrupa Birliği'nde ise işsizlerin sayısı ekim ayında 14 milyon 312 bin olarak kayıtlara geçti.

Korona pandemisi nedeniyle işsizliğin arttığı ancak bu artışın kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle beklenenden az olduğu kaydedilirken, salgının yarattığı ekonomik durgunluğun istihdam piyasasına yansımalarının ise önümüzdeki dönemde olması bekleniyor.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında işsizlik oranının en az olduğu ülke yüzde 2,6 ile Çek Cumhuriyeti. Onu yüzde 2,9 ile Hollanda ve yüzde 3,3 ile Almanya takip ediyor. İşsizlik oranının en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 14,5 ile Yunanistan ve yüzde 12,9 ile İspanya.

Reuters, dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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