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Ekim ayında gözümüzü adeta kan donduran kadın cinayetlerine açtık... 1 haftada 7 kadın vahşice katledildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.10.2024 16:50
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Ekim ayının ilk haftasında kadın cinayeti haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Sadece basın tarafından duyurulan kadın cinayetlerinin sayısı bir haftada yediyi gördü. Eylül ayında da durum farksızdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda paylaşılan istatistiksel verilere göre 34 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Kan donduran cinayetler, vahşice katledilen kadınlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ekim ayına gireli sayılı günler oldu. Ancak bu sayılı gün kadar kadın cinayeti yaşandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda paylaşılan istatistiksel verilere göre Ekim ayının ilk bir haftasındaki her güne bir kadın cinayeti düşüyor.

1 HAFTADA 7 KADIN CİNAYETİ

Sibel Aygan: 2 çocuk annesi, 34 yaşında, boşanmak istediği eşi tarafından silahla öldürüldü.

Gülfen Öter: 50 yaşında, tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Zehra Gün: 23 yaşında, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. (Ölüm nedeni belli değil)

İkbal Uzuner: 19 yaşında, eski sevgilisi tarafından kafası kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürüldü.

Ayşenur Halil: 19 yaşında, İkbal Uzuner'in katleden aynı kişi tarafından İkbal'den tam yarım saat önce boğazı kesilerek öldürüldü.

Sonay Öztürk Aslan: Sevgilisi tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü.

Bedriye Işık: 29 yaşında, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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34 KADIN CİNAYETİ 20 ŞÜPHELİ ÖLÜM

Eylül ayında da vahim tablo aynıydı. 1 ay içerisinde 34 kadın cinayeti işlenmiş, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 34 kadından 12’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahanelerle, 1’i nefret bahanesiyle, 1’i hedef olan kadının arkadaşının yanında öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

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Eylül ayında katledilen kadınların %47’si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Yine aynı verilere göre %65’i evlerindeydi. Bu kadınların %53’ü ateşli silahlarla öldürüldü.

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