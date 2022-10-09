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Ekim ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

09.10.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öncelikle ekim ayı sebze ve meyvelerinden bahsetmeden önce neden mevsiminde beslenme daha da önemlisi neden beslenme bu kadar önemli? beslenme nedir? sağlıkla ilişkisi nedir? temelde bunları bilmekte fayda vardır.

Ekim ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Besin öğeleri vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında Yetersiz beslenme oluşur. İnsanın yaşamı için 50’ye yakın besin öğesine gereksinimi vardır.

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İnsanın, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme engellenir, sağlık bozulur. Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Bu duruma dengesiz beslenme denir. Zaten mevsiminde tüketilen meyve-sebzeler o mevsimin ihtiyacına uygun içeriklerle de ön plana çıkarlar. Örneğin kışın C vitamini ihtiyacı ve buna karşılık yüksek C vitaminli portakal, mandalina gibi meyvelerin olması gibi. Dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem taşır. Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi.

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YETERLİ VE DENGELİ BESLENEN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

  • Sağlam ve sağlıklı bir görünüştedir.
  • Hareketli ve esnek bir bedene,
  • Muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara ve gözlere,
  • Kuvvetli, gelişimi normal kaslara,
  • Çalışmaya istekli kişiliğe,
  • Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına,
  • Normal zihinsel gelişme,
  • Sık sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenenler ise;

  • Hareketleri ağır ve isteksiz
  • Sağlıksız genel görünüşte (aşırı zayıf veya şişman)
  • Pürüzlü, kuru, sağlıksız cilt yapısına,
  • Şişman veya zayıf vücut yapısına,
  • Sık sık baş ağrısından şikâyet eden
  • İştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahiptir.

EKİM AYINDA HANGİ SEBZE VE MEYVELER YENİR?

Yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar, havuç, mantar, patlıcan, marul, roka, soğan, nane, tere, maydanoz, dereotu, fesleğen.

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Mandalina, mürdüm eriği, elma, armut, muz, incir, üzüm, nar, hünnap, kızılcık.

Yeterli ve dengeli beslenme hayatın çok önemli noktası ve buradaki en önemli hususlardan biri de her şeyi mevsiminde en doğalı (yani en az işlenmiş şekliyle) ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle (buharda haşlama düşük ateşte uzun süreli pişirme gibi) tüketmektir.


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Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme
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