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Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir evin bahçesinde yeni yetişmekte olan dut ağacı meyve verdi.

Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşırttı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir evin bahçesinde yeni yetişmekte olan dut ağacı meyve verdi. Dut ağacının Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Serkan Çoşkun ‘nun evinin bahçesinde yeni yetişmekte bulunan dut ağacı meyve verdi. Her yılın Mayıs ve Haziran aylarında hasadı yapılan dut meyvesinin Ekim ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı. Norma şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve veresinin imkansız olduğunu söyleyen Serkan Çoşkun ’’ Sanırım mevsimler şaşırdı. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başlamışlar. Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor’’ dedi.

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