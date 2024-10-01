Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları (Belirli günler ve haftalar)

Her ayın kendine has özellikleri, önemli günleri ve farkındalık yaratmaya yönelik haftaları vardır. Rkim ayı da bu konuda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sonbaharın derinlemesine hissedildiği bu ay, doğanın dönüşümüne eşlik eden çeşitli özel günler ve anlamlı haftalarla doludur. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu ayın öne çıkan günleri ve haftaları merak edilir.
Özel günler, sosyal medya paylaşımlarınızdan kurumsal etkinliklere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olabilir. İşte Ekim ayının öne çıkan günleri ve onların anlamları:
Dünya Serebral Palsi Günü
Dünya Ahtapot Günü
10.10 Alışveriş Günleri
Dünya Ruh Sağlığı Günü
Dünya Kız Çocukları Günü
Dünya Konut Günü
Dünya Standartlar Günü
Dünya El Yıkama Günü (Küresel El Yıkama Günü)
Dünya Gıda Günü
Ay İzleme Günü
Dünya Caps Lock Günü
Birleşmiş Milletler Günü
Dünya Makarna Günü
Dünya Kara Kedi Günü
Dünya Animasyon Günü (Dünya Uluslararası Animasyon Günü)
Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)
Cadılar Bayramı
Dünya Tasarruf Günü
Ekim ayının bu özel günleri oldukça önemlidir.