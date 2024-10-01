HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları (Belirli günler ve haftalar)

Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları (Belirli günler ve haftalar)

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
01.10.2024 02:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayında Türkiye ve dünya genelinde kutlanan önemli özel günler ve haftalar bulunur. Ekim ayında öne çıkan önemli günler ve haftalar size ilham verebilir. Duygusal bağ kurmak, toplumsal farkındalık yaratmak veya eğlenceli ve bilgilendirici içerikler oluşturmak için de bu dönemler ideal fırsatlar sunar.

Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları (Belirli günler ve haftalar)

Her ayın kendine has özellikleri, önemli günleri ve farkındalık yaratmaya yönelik haftaları vardır. Rkim ayı da bu konuda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sonbaharın derinlemesine hissedildiği bu ay, doğanın dönüşümüne eşlik eden çeşitli özel günler ve anlamlı haftalarla doludur. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu ayın öne çıkan günleri ve haftaları merak edilir.

Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları

Özel günler, sosyal medya paylaşımlarınızdan kurumsal etkinliklere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olabilir. İşte Ekim ayının öne çıkan günleri ve onların anlamları:

Ekim Ayının İkinci Cuma Günü

  • Dünya Yumurta Günü

Ekim Ayının İlk Pazar Günü

  • Dünya Yürüyüş Günü

Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü

  • Dünya Mimarlık Günü

Ekim Ayının İkinci Perşembe Günü

  • Dünya Görme Engelliler Günü

1 Ekim

  • Dünya Kahve Günü
  • Dünya Çocuk Günü
  • Dünya Vejetaryenler Günü
  • Dünya Yaşlılar Günü

2 Ekim

  • Dünya Şiddete Hayır Günü (Dünya Şiddetsizlik Günü)

4 Ekim

  • Hayvanları Koruma Günü

6 Ekim

Dünya Serebral Palsi Günü

8 Ekim

Dünya Ahtapot Günü

10 Ekim

10.10 Alışveriş Günleri
Dünya Ruh Sağlığı Günü

11 Ekim

Dünya Kız Çocukları Günü

13 Ekim

Dünya Konut Günü

14 Ekim

Dünya Standartlar Günü

15 Ekim

Dünya El Yıkama Günü (Küresel El Yıkama Günü)

16 Ekim

Dünya Gıda Günü

20 Ekim

Ay İzleme Günü

22 Ekim

Dünya Caps Lock Günü

24 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü

25 Ekim

Dünya Makarna Günü

27 Ekim

Dünya Kara Kedi Günü

28 Ekim

Dünya Animasyon Günü (Dünya Uluslararası Animasyon Günü)

29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)

31 Ekim

Cadılar Bayramı
Dünya Tasarruf Günü

Ekim ayının bu özel günleri oldukça önemlidir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı 29 ekim ekim 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Görüntüleri izletip ateş püskürdü: Azıcık utanmanız varsa istifa edersiniz!

Görüntüleri izletip ateş püskürdü: Azıcık utanmanız varsa istifa edersiniz!

Türkiye güzeli doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Türkiye güzeli doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Esra Erol ile tanınan Fatma yeniden evlendi! Herkes endişelendi... İşte eşi

Esra Erol ile tanınan Fatma yeniden evlendi! Herkes endişelendi... İşte eşi

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.