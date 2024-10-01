Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları (Belirli günler ve haftalar)

Her ayın kendine has özellikleri, önemli günleri ve farkındalık yaratmaya yönelik haftaları vardır. Rkim ayı da bu konuda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sonbaharın derinlemesine hissedildiği bu ay, doğanın dönüşümüne eşlik eden çeşitli özel günler ve anlamlı haftalarla doludur. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu ayın öne çıkan günleri ve haftaları merak edilir.

Ekim ayının önemli özel günleri ve haftaları

Özel günler, sosyal medya paylaşımlarınızdan kurumsal etkinliklere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olabilir. İşte Ekim ayının öne çıkan günleri ve onların anlamları:

Ekim Ayının İkinci Cuma Günü

Dünya Yumurta Günü

Ekim Ayının İlk Pazar Günü

Dünya Yürüyüş Günü

Ekim Ayının İlk Pazartesi Günü

Dünya Mimarlık Günü

Ekim Ayının İkinci Perşembe Günü

Dünya Görme Engelliler Günü

1 Ekim

Dünya Kahve Günü

Dünya Çocuk Günü

Dünya Vejetaryenler Günü

Dünya Yaşlılar Günü

2 Ekim

Dünya Şiddete Hayır Günü (Dünya Şiddetsizlik Günü)

4 Ekim

Hayvanları Koruma Günü

6 Ekim

Dünya Serebral Palsi Günü

8 Ekim

Dünya Ahtapot Günü

10 Ekim

10.10 Alışveriş Günleri

Dünya Ruh Sağlığı Günü

11 Ekim

Dünya Kız Çocukları Günü

13 Ekim

Dünya Konut Günü

14 Ekim

Dünya Standartlar Günü

15 Ekim

Dünya El Yıkama Günü (Küresel El Yıkama Günü)

16 Ekim

Dünya Gıda Günü

20 Ekim

Ay İzleme Günü

22 Ekim

Dünya Caps Lock Günü

24 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü

25 Ekim

Dünya Makarna Günü

27 Ekim

Dünya Kara Kedi Günü

28 Ekim

Dünya Animasyon Günü (Dünya Uluslararası Animasyon Günü)

Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)

31 Ekim

Cadılar Bayramı

Dünya Tasarruf Günü

Ekim ayının bu özel günleri oldukça önemlidir.