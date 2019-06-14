Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortamahalle’nin Türkiye’de mahalle ölçeğinde korunarak orijinal dokusu ile bugünlere aktarılan ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Trabzon’un merkezden sonra en büyük ikinci ilçesi olan Akçaabat’ın, Karadeniz’in en önemli yerleşim yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Ekim, Akçaabat doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek kültürünün yanında tarihi yerleriyle de ön plana çıkmaktadır. Ortamahalle, Türkiye’de mahalle ölçeğinde korunarak bugünlere gelebilmiş ender yerlerdendir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olan Ortamahalle’nin, turizme kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, hem kendi insanımıza, hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Ortamahalle’deki tarihi binaları aslına uygun restore ettiklerini anlatan Ekim, "Belediye olarak Ortamahalle’de 4 adet konağımız oldu. Bunların üç tanesini restore ederek turizme kazandırdık. 4. konağımızla ilgili restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunların birini belediye olarak işletiyoruz, diğerlerini ise kiraya verdik. Yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme-içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanları turizme kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.