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Ekim'de tesislerin doluluk oranı yüzde 59

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında tesislerin doluluk oranının yüzde 56.41, Ekim ayında ise yüzde 59 olarak belirlendiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında tesislerin doluluk oranının yüzde 56.41, Ekim ayında ise yüzde 59 olarak belirlendiğini açıkladı.
Bakanlık, ekim ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından Türkiye'deki işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin konaklama istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında Türkiye genelinde tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 21,8 milyon, doluluk oranı da yüzde 59 oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise, tesise geliş 71,2 milyon kişi, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti. Tesislerin 10 aylık dönemdeki doluluk oranı yüzde 56,41 olarak belirlendi. Bir önceki yılın ilk 10 aylık dönemine göre 2019'da tesise geliş yüzde 10,1, geceleme sayısı yüzde 9 oranında arttı.
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Türkiye’de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin ilk 10 aylık verilerine göre Antalya'da tesise geliş 21,6 milyon kişi; geceleme sayısı 88,7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73,1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da tesise geliş 11,9 milyon kişi, geceleme sayısı 27,3 milyon ve doluluk oranı yüzde 61,9 oldu. Muğla’da tesise geliş 4,4 milyon kişi, geceleme sayısı 14,2 milyon ve doluluk oranı yüzde 60,2; İzmir’de ise tesise geliş 3,1 milyon kişi, geceleme sayısı 6,6 milyon ve doluluk oranı da yüzde 54,7 olarak belirlendi.

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