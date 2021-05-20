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Ekin Türkmen sezonu açtı! Beyaz bikiniyle balkon keyfi

20.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ekin Türkmen önceki gün Gümüşlük'te görüntülendi. Türkmen beyaz bikinisiyle balkonda keyif yaptı.

Ekin Türkmen sezonu açtı! Beyaz bikiniyle balkon keyfi

Ekin Türkmen ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’te kaldığı apart dairenin balkonunda objektife takıldı. Bir yandan aparta yerleşmeye çalışan 36 yaşındaki oyuncu, nevresimleri balkonda havalandırıp, marketten sipariş verdi.

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Balkonda beyaz bikinisiyle güneşlenen Ekin, tatilcilerin kendisini fark edip balkona bakması üzerine rahatsız oldu. Ekin Türkmen, pareosunu üzerine geçirdi.

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Magazinburada'nın haberine göre; ünlü oyuncunun yanında yeni sevgilisinin olmaması da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Ekin Türkmen
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