Ekin Uzunlar Samsun’da konser verdi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında Karadeniz’in sevilen ismi Ekin Uzunlar konser verdi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde DJ İnanç’ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı. Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar verdiği konserle hayranlarını coşturdu. Alanı dolduran 7’den 70’e binlerce kişi Uzunlar’ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla keyif dolu anlar yaşadı. İzleyiciler ise bu keyif dolu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Saatlerce süren konseri ayrıca, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Yeşilyurt ve Murat Yeşilyurt da izledi. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.



