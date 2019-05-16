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Ekinezya bitkisi Bursa'da ilk defa yetiştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ekinezya bitkisi yetiştirilecek.

Ekinezya bitkisi Bursa'da ilk defa yetiştirilecek

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde ekinezya bitkisi yetiştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen 'Itri, Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde ekinezya fideleri, Karacabey’de dikilmeye başlandı. Bu kapsamda, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Dağkadı Mahallesi üreticilerinden Aylin Yıldız’a ait araziye Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan ile İlçe Müdürü Cemer Erken’in de katılımlarıyla ekinezya fideleri dikildi. Cemer Erken, "Proje kapsamında dikilen fidelerden elde edilecek sonuçlara göre ilçe müdürlüğümüzce uygun alanlarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" dedi.
Ekinezya fidesi hakkında kısa bir açıklama yapan Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, "Coğrafyamız, ekolojimiz, insanımız, arazilerimiz tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmeye son derece elverişli. Bu ürünler yetmediği zaman, ülkemiz dışarıdan ithal ediyor. Dolayısıyla bizim böyle bir açığı da uzun vadede kapatma hedefimiz var" diye konuştu.
Ekinezya bitkisinin birçok kullanım alanının bulunduğunu belirten Yıldız ise, bitkinin anavatanının Amerika olduğunu söyledi. Aylin Yıldız, ekinezya bitkisinin doğal antibiyotik olduğuna vurgu yaparak, faydalarını şöyle sıraladı:
"Amerika yerlileri tarafından uzun yıllar zehirli böcek ve yılan sokması, öksürük, soğuk algınlığı, diş ağrısı, kızamık, çiçek gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ekinezyayı yetiştiren Bursa genelinde ilk üretici ben olacağım. Ekinezya bitkisinin hem çiçekleri, hem gövdesi ve yaprakları hem de kökleri kullanılmaktadır. İçeriğindeki A, B2, C ve E vitaminlerinin yanısıra çeşitli mineraller bakımından da zengin olan ekinezya, özellikle içerdiği polisakkaritler nedeniyle bağışıklık sistemi üzerinde çok güçlü etkilere sahip. Ekinezya, bitki çayı olarak kullanılabildiği gibi tentür, kapsül veya tablet olarak da kullanılabiliyor."

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Ekinezya bitkisi Bursa'da ilk defa yetiştirilecekEkinezya bitkisi Bursa'da ilk defa yetiştirilecekEkinezya bitkisi Bursa'da ilk defa yetiştirilecek

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