Ekinezya Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Ekinazya, ana vatanı Kuzey Amerika olan, papatyagiller ailesine mensup bir bitkidir. Başta Kızıldereliler tarafından enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ekinezya; günümüzde de dünyanın çoğu yerinde tedavi amaçlı yardımına başvurulan bir şifa kaynağıdır. Halk arasında samson kökü, erguvani, eflatun koza çiçeği ve kirpi başı olarak da bilinir. Tüylü ve kalın gövdesi, uzun yaprakları ile şekil olarak mızrağa benzetilir. Alt kısımda bulunan yapraklar uzun saplı iken, üst kısımdakiler sapsızdır. Çiçekleri eflatun rengindedir. İşlenmesi ve yetiştirilmesi ekonomik ve pratiktir, yılda 2 defa hasat edilebilir. Ekinezya bitkisi A, C, B2 ve E vitamini bakımından zengin olup, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, potasyum ve sodyum minerallerini içerir. Aynı zamanda içinde çay polisakkaritleri, protein, tanenler ve yağ asitleri bulunur. Bitkinin toprağın üzerinde kalan ve şapka şeklinde olan kısmı bağışıklık sistemine iyi gelen alkamidesler, flavonoidler, glikoproteinler ve uçucu yağlar içerirken, kök kısmında ise yararlı olan terapötik bileşenler bulunur.

Ekinezya Çayının Faydaları Ekinezya çayının düzenli olarak tüketilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteri, virüs ve mantarlara karşı verilen mücadelede rol oynar.

Antibakteriyel ve antiviral bakımından güçlü olup, idrar yolunda oluşan enfeksiyonlara iyi gelir.

iyi gelir. Antioksidan ve antiviral özelliğe sahip olması bakımından uçuk, virüs, vajinal mantar enfeksiyonu, hücre çürümesi, ayak mantarı, sindirim sistemi enfeksiyonları gibi sorunlarla savaşır. Mesane ve bağırsak enfeksiyonu hastalıklarına iyi gelir.

Böbrek, karaciğer ve genellikle de lenfatik bezlerin temizlenmesini sağlayarak şişmiş lenf bezi, tonsilit, boğaz enfeksiyonu ve prostat sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

Ekinezya çayını tarçın ve zencefil ile birlikte karıştırarak tüketmek sesi güçlendirir.

Saman nezlesi, sinüzit , grip, kulak enfeksiyonu, astım, bronş enfeksiyonu, larenjit ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

, grip, kulak enfeksiyonu, astım, bronş enfeksiyonu, larenjit ve gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde cilt kırışıklıklarını engelleyerek yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Sedef , apse, ürtiker , leke, akne ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur ve rahatlamayı sağlar.

, apse, , leke, akne ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur ve rahatlamayı sağlar. Ateş , difteri, frengi , kanser gibi sorunlara karşı iyileştirici etki gösterir.

, difteri, , kanser gibi sorunlara karşı iyileştirici etki gösterir. Kas ve eklem ağrılarının giderilmesini sağlar. Migren ağrılarını ise hafifletir.

ağrılarını ise hafifletir. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid hastalığına iyi gelir. Ekinezya Çayı Zayıflatır mı? Vücuttaki suyun atılımını artırma etkisi ile zayıflamaya yardımcı olur. İdrar söktürücü ve ödem atıcı özelliği bulunur. Zencefil ve tarçın eklenerek çayın içindeki terapötik değer artırılabilir. Antioksidan özelliğine sahip olan bu karışım aynı zamanda ödem söktürücü olarak da bilinir. Böylece kilo verme sürecini hızlandırır. Ekinezya Çayı Nasıl Hazırlanır Ekinezya bitkisinin çiçekleri, yaprakları ve dalları güneş doğmadan önce toplanıp gölgelik ve havadar bir yerde kurutulur. Yılda 2 kez hasat edilir. Ekinezya çiçek açtığında önce çiçekleri, ardından yapraklı kısmı ve sapları toplanır. Ekinezyanın kökleri ise 3. yıl sonunda toplanarak bitkinin yenilenmesi sağlanır. 1. Ekinezya bitkisini demlemek için önce 1 tutam kurutulmuş olan ekinezya alınır. Bir bardağa ya da demliğe konulur. Kaynamış olan sıcak su üzerine dökülür. 2. Demliğin ya da bardağın üzeri kapatılarak, 5 dakika kadar demlenmesi için beklenir. Sıcak olarak da tüketilebilir. 3. Çayın tadının sert olması durumunda isteğe bağlı olarak zencefil, limon suyu ya da bal ile tatlandırılabilir.