Ekinezya Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Ekinazya, ana vatanı Kuzey Amerika olan, papatyagiller ailesine mensup bir bitkidir. Başta Kızıldereliler tarafından enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ekinezya; günümüzde de dünyanın çoğu yerinde tedavi amaçlı yardımına başvurulan bir şifa kaynağıdır.
Halk arasında samson kökü, erguvani, eflatun koza çiçeği ve kirpi başı olarak da bilinir. Tüylü ve kalın gövdesi, uzun yaprakları ile şekil olarak mızrağa benzetilir. Alt kısımda bulunan yapraklar uzun saplı iken, üst kısımdakiler sapsızdır. Çiçekleri eflatun rengindedir. İşlenmesi ve yetiştirilmesi ekonomik ve pratiktir, yılda 2 defa hasat edilebilir.
Ekinezya bitkisi A, C, B2 ve E vitamini bakımından zengin olup, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, potasyum ve sodyum minerallerini içerir. Aynı zamanda içinde çay polisakkaritleri, protein, tanenler ve yağ asitleri bulunur. Bitkinin toprağın üzerinde kalan ve şapka şeklinde olan kısmı bağışıklık sistemine iyi gelen alkamidesler, flavonoidler, glikoproteinler ve uçucu yağlar içerirken, kök kısmında ise yararlı olan terapötik bileşenler bulunur.
Vücuttaki suyun atılımını artırma etkisi ile zayıflamaya yardımcı olur. İdrar söktürücü ve ödem atıcı özelliği bulunur. Zencefil ve tarçın eklenerek çayın içindeki terapötik değer artırılabilir. Antioksidan özelliğine sahip olan bu karışım aynı zamanda ödem söktürücü olarak da bilinir. Böylece kilo verme sürecini hızlandırır.
Ekinezya bitkisinin çiçekleri, yaprakları ve dalları güneş doğmadan önce toplanıp gölgelik ve havadar bir yerde kurutulur. Yılda 2 kez hasat edilir. Ekinezya çiçek açtığında önce çiçekleri, ardından yapraklı kısmı ve sapları toplanır. Ekinezyanın kökleri ise 3. yıl sonunda toplanarak bitkinin yenilenmesi sağlanır.
1. Ekinezya bitkisini demlemek için önce 1 tutam kurutulmuş olan ekinezya alınır. Bir bardağa ya da demliğe konulur. Kaynamış olan sıcak su üzerine dökülür.
2. Demliğin ya da bardağın üzeri kapatılarak, 5 dakika kadar demlenmesi için beklenir. Sıcak olarak da tüketilebilir.
3. Çayın tadının sert olması durumunda isteğe bağlı olarak zencefil, limon suyu ya da bal ile tatlandırılabilir.
Ekinezya bitkisinin, anksiyete tedavisinde kullanılan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemesi gerekir. Hatta kullanılan herhangi bir ilacın, ekinezya ile etkileşime girme olasılığına karşı ilaç kullanılan dönemlerde bir hekime danışmadan ekinezya bitkisinin tüketilmemesi faydalıdır. Ayrıca kadife yapraklı bu tarz bitkilere karşı alerjisi olan kişilere de tüketilmesi önerilmez.
Emziren anneler ekinezya çayı içebilir mi sorusunun cevabı öncelikle bir hekimden alınmalıdır. Bu dönemde vücutta gelişecek herhangi bir semptomun bebeğe zarar verme olasılığına karşı dikkatli davranılmalıdır.
Ekinezya çayının metabolizmayı hızlandırıcı özelliği ekinezya çayı tansiyon yükseltir mi sorusunun evet olarak cevaplanmasına sebep olur. Bu tür bitki çaylarının nabzı ve tansiyonu yükselten etkileri sebebiyle doktor kontrolünde tüketilmesi ve tüketilirken aşırıya kaçılmaması gerekir.
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