Ekinoks nedir? İlkbahar ve son bahar ekinoksu ne zaman? Gece ile gündüz eşitleniyor…

Güneş, öğle vakti 90 derecelik açıyla Ekvator’a düşer. Ekinoksla birlikte; Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Kürede ise geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

EKİNOKS NEDİR?

(Gece-gündüz eşitliği-gün-tün eşitliği) Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurmasının ardından aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana ekinoks denir. Gündüzle gecenin eşit olması hâline denir… Senede sadece iki defa görülür. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu

21 MART EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle zamanı Ekvator’a 90 derecelik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfır olarak ölçülüyor. Güneş ışınları bu tarih itibarıyla Kuzey Yarım Küre’ye dik düşer. Bu tarih itibarıyla Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcıdır. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gündüzün, Güney Kutup Noktası’nda 6 ay gecenin başlangıcıdır. Kuzey Yarıküre'de hemen hemen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’dur. Güney Yarıküre'de hemen hemen 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.