HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı

Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı

07.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamakta ısrar edenler, polis arabasını görünce ise kaçacak yer aradı.Korona virüs vakalarının azaltılması için aylardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yapılırken, ekiplerin ise denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamakta ısrar edenler, polis arabasını görünce ise kaçacak yer aradı.
Korona virüs vakalarının azaltılması için aylardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yapılırken, ekiplerin ise denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde güzel havayı fırsat bilenler yine kendini sokağa attı. Polis ihbar üzerine ihbara koşarken, ekipleri görenler kaçacak delik aradı.
Polis vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri yönünde ikazda bulunurken, kaçanlar polis gittikten sonra yine kendi bildiklerini okudu. Özellikle İnegöl’de Toki, Akhisar, Alanyurt ve ilçenin ara sokaklarında kısıtlamalara uyulmadığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecekİmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Boğaz'da ilginç anlar! Gören bir daha baktı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.