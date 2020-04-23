Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sokak'ta oturan Mehmet ve Seher Karlı çiftinin oğlu Bayram Emir Karlı, 17 Nisan Cuma günü öğlen saatlerinde 5 aylık köpeği 'Lessi' ile evlerinin önündeki bahçede zaman geçirmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Bayram Emir Karlı, yanında getirdiği çocuk sandalyesine oturdu. Bu sırada evlerinin önüne doğru gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı'na ait ekip otosunu gören küçük Bayram Emir, sandalyesini alarak hızla eve doğru koştu. Bayram Emir Karlı'nın köpeği de peşinden içeri girdi. Minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, içeri koştuğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

JANDARMA SÜRPRİZ YAPTI

Sosyal medyada yüzleri gülümseten görüntülerin ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Minik Bayram Emir'in doğum günü olduğunu öğrenen ekipler bu kez minik Bayram'ın 3'üncü yaş günü için evlerinin bahçesine gitti. Yine evin önündeki bahçede sandalyesinde oturan Bayram, bu kez karşısında jandarmayı görünce kaçmadı. Jandarma ekipleri ilk olarak Bayram Emir Karlı ile konuşurken, kurallara uyduğu için teşekkür etti. Ardından ekipler yanlarında getirdikleri yaş pasta ile hediyeleri Bayram Emir Karlı'ya verdi. Bayram Emir'e bir diğer hediye ise Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya'dan geldi. Minik Bayram Emir pasta ve hediyelerle çok mutlu oldu.