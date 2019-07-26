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Ekip otosuna saldırıda yaralanan polis için kan vermeye koştular

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde uzun namlulu silahla polis aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) tedavisi devam ediyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde uzun namlulu silahla polis aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) tedavisi devam ediyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın terör bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi. Sincik Devlet Hastanesi civarında dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis aracına, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Ekip otosundaki polis memuru 1 çocuk babası Taha Uluçay, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Polislerin de de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİLER Taha Uluçay, Kahta Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uluçay için belediye hoparlörlerinden kan anonsu yapıldı. Çok sayıda vatandaş, kan vermek için hastaneye akın etti. Hayati tehlikesi süren Uluçay'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede yürütülen geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Çok sayıda özel harekat polisi ve jandarmanın katıldığı operasyona, helikopterler de havadan destek veriyor. Güvenlik güçlerinin, olayın terör bağlantısı olup olmadığını da araştırdığı bildirildi.

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