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  4. Ekip otosunu boş görünce sinir krizi geçirdi! Dehşeti bu sözlerle anlattı: "Çalılıkların arasına çekmeye çalıştı, boğazımı sıktı..."

Ekip otosunu boş görünce sinir krizi geçirdi! Dehşeti bu sözlerle anlattı: "Çalılıkların arasına çekmeye çalıştı, boğazımı sıktı..."

18.10.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde 45 yaşındaki A.Y.A.’ya cinsel saldırı girişiminde bulunan 17 yaşındaki inşaat işçisi D.A. polis tarafından yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüpheli arka kapıdan çıkartılıp ekip otosuna alınarak cezaevine götürülürken ön kapıdan çıkan ekip otosunun içinin boş olduğunu gören A.Y.A., şüphelinin serbest kaldığını sanıp sinir krizi geçirdi. A.Y.A. dehşet anlarını “Hayatımı bitirdi” sözleriyle anlattı.

Ekip otosunu boş görünce sinir krizi geçirdi! Dehşeti bu sözlerle anlattı: "Çalılıkların arasına çekmeye çalıştı, boğazımı sıktı..."

Reşadiye Mahallesi'nde, 14 Ekim günü saat 20.30 sıralarında, evli ve 1 çocuk annesi A.Y.A., evine dönerken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Arkasından yaklaşan kişi tarafından boğazı sıkılarak, yerde sürüklenen A.Y.A., bağırıp, yardım istedi. Saldırganın elini ısırarak kendisini kurtaran A.Y.A., uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.Y.A.’ya cinsel saldırı girişiminde bulunan şüphelinin Datça'da, bir konteynerde yaşayan inşaat işçisi D.A. olduğunu belirleyip, dün gözaltına aldı. D.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANIP DESTEK VERDİLER

Adliye binası önünde toplanan kadınlar nedeniyle D.A., arka kapıdan içeri alındı. Kadınlar, slogan ve alkışlar eşliğinde A.Y.A.'ya destek için "A.Y.A. kızımız yalnız değildir", "Susma sustukça sıra sana gelecek" diye slogan atıp, uzun süre adliye binası önünden ayrılmadı.

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Burada konuşan Deniz Kırımsoy Denge (54), "A.Y.A. arkadaşımıza destek olmaya geldik. Reşadiye Mahallesi'nde kısa süre öncesine kadar, kapılarımız açık yatabilecek kadar güvencemiz vardı. Türkiye'nin her yerinde, belki de dünya genelinde güvenliğimiz son derece azaldı. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Kadınlarımız, bundan sonra güçlü olacak. Hepimiz güçlü olmak zorundayız. A.Y.A. yalnız değildir" diye konuştu.

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"BENİ TUTUP ÇALILIKLARIN ARASINA ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

Adliyeye ailesiyle gelip şikayetçi olan A.Y.A. ise yaşadığı dehşeti anlatırken zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte, Eski Datça Mahallesi'nde yürüyüşten sonra evlerinin bulunduğu Reşadiye Mahallesi'ne döndüklerini belirten A.Y.A., "Saat 20.30 sıralarıydı. Annemi evine bıraktım. Evim Reşadiye'de. Evime giderken adam karşıma çıktı. Beni tutup, çalılıkların arasına çekmeye çalıştı. Yerde sürükledi. Boğazımı sıktı. Direndim. Vurdum, vurdum. Elini ısırdım. Bırakınca, bağırmaya başladım. Beni tuttu, yola fırlattı. Kalktım, yeniden bağırdım. Yardım istedim. Sesime kimse gelmedi. Baktım adam kaçıyor. Ne yaptığımı bilmeden onun pesinden koştum. Bir yandan da 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Her şey bana çok uzun gibi geldi. Polis, anında geldi ama adam kaçmıştı. Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum artık" diye konuştu.

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SERBEST KALDIĞINI SANDI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilen D.A., yine arka kapıdan çıkartılıp, ekip otosuna alınarak cezaevine götürüldü. Ön kapıdan çıkan ekip otosunun içinin boş olduğunu gören A.Y.A., şüphelinin serbest bırakıldığını zannedip, sinir krizi geçirdi.

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"HAYATIMI BİTİRDİ"

Adliye duvarının üzerine tırmanan A.Y.A., "Hayatımı bitirdi. Bilmiyorsunuz. Lütfen cezasız kalmasın, beni öldürecekti" diye gözyaşı döktü. Ailesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan A.Y.A., bir otomobile bindirilerek bölgeden götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça cinsel saldırı
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