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Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görevli polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlu adına açtığı oto yıkama dükkanında satarken, yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Darıca Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.K., oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T.’yi ihbar üzerine bir süre takibe aldı. Meslektaşları tarafından takibe alınan polis memuru İ.K.’nin, Çayırova ilçesinde oğlu A.K.’nin üzerine açtığı oto yıkama dükkanına sık sık gelerek, kullandığı sivil plakalı ekip otosunun deposundaki yakıtı boşalttığı, yakıtın burada oğlu ve kayınbiraderi tarafından satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla polis memuru İ.K. ve oğlu ile kayınbiraderi, evlerinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen İ.K., devlet malını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Polis memuru

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
gayet normal üstekiler çalsa altakide çalar o kadar basit
Balık baştan kokar demiş atalarımız. Keşke devlet malını çalan herkes makamına mevkisine bakılmaksızın aynı muameleye maruz kalsa
naapsın millet artık para yetiştiremeye başladı.Her türlü yolu deniyor artık
Şimdide devlet o depoya attığın hortumu sana iade eder...
tüm malvarlığı na el koyulsun
DEVLETİN/MİLLETİN MALINI, CANINI KORUMAKLA GÖREVLİ POLİS DEVLETİN MALINI SATIYOR. HEMEN İHRAÇ EDİLMELİ, ÖZEL DE BİLE ÇALIŞMASI YASAKLANMALIDIR.
Yuh be terbiyesiz herif
Helal süt emmiş devlet görevlilerine ihtiyaç var.. devlet malını yiyen ciğeri beş para etmez bu insanlardan devlet kurtulmalı
ÇOK NORMAL
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